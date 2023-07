Wanda Nara, premio "rivelazione dell'anno". Poi il selfie (quasi) nuda a letto con Icardi. Fan scatenati

di Redazione web

Wanda Nara ha vinto il premio Martin Fierro 2023 come "personaggio rivelazione" della versione spagnola del "Cantante Mascherato" e ha voluto celebrare ringraziando tutti i suoi fan e, in particolare la sua numerosa famiglia che, come dice lei sono «il suo premio più bello». Durante l'evento, Wanda era accompagnata dal marito Mauro Icardi e, la coppia era bellissima. La showgirl indossava un abito nero molto elegante e dal lungo strascico, quasi 8 metri, di Atelier Pucheta, mentre il calciatore ha optato per un completo di Boss. Insime ai suoi 5 figli, Wanda Nara e Mauro Icardi stanno vivendo un momento molto bello e sereno. La rivelazione dell'anno è solo l'ultimo premio della sua carriera televisiva che in Spagna sembra aver preso il volo: tra "Il cantante mascherato" e "Masterchef", la bionda conduttrice ha finalmente trovato il suo posto nello spettacolo.

Wanda è tornata a casa con il premio più ambito: una famiglia che la ama e la sostiene. La sera ha voluto festeggiare con il marito e ha pubblicato un selfie molto hot tra le lenzuola, dove, tuttavia, non erano soli. A far compagnia c'era, infatti, la statuetta appena vinta.

Wanda Nara ha pubblicato una serie di scatti che la vedono protagonista, insieme al marito Mauro Icardi nel loro letto matrimoniale, tra le lenzuola. Mentre lui è a petto nudo, lei indossa solo una vestaglia di Hello Kitty fucsia di H&M, di una passata collezione. La vestaglia, tuttavia è aperta e mostra il seno quasi nudo. La conduttrice non è nuova alle provocazioni e agli scatti hot, infatti, ad aver incuriosito i fan è stata la presenza della statuetta del premio vinto poche ore prima, dentro al letto con lei e hanno commentato: «Ma stai copiando la foto di Lionel Messi? Non è mica un Oscar, anche meno». Si riferiscono alla foto di Lionel Messi mentre dorme a letto, con accanto la Coppa del mondo vinta durante il mondiale.

Wanda Nara non ha prestato a queste insinuazioni, ma ha continuato a godersi il suo momento di gloria, insieme alla sua famiglia e al suo Mauro Icardi, allontanado le voci di una possibile crisi.

