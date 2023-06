Wanda Nara, sexy vacanza con Icardi con il bikini fluo. Fan impazziti: «Siete stupendi e felici»

di Redazione web

Wanda Nara in bikini fluo fa impazzire i fan e spazza via l'aria di crisi con Mauro Icardi. I due, rilassati in una location da sogno con piscina vista mare, si godono la vacanza insieme a Rio De Janeiro. Da settimane, infatti, condividono foto insieme a dimostrazione del fatto che la loro storia d'amore è tornata alla normalità. Impegnata con Masterchef Argentina, la showgirl si gode, quindi, qualche giorno di vacanza insieme all'attaccante del Galatasaray.

Wanda Nara, il flirt con il cuoco di MasterChef è «troppo evidente». Richiamata dalla produzione

Wanda Nara e Mauro Icardi, scoppia (di nuovo) la crisi? L-Gante torna a bussare, cosa sta succedendo

Nessuna crisi. Per Wanda Nara e Mauro Icardi è di nuovo amore e i due lo dimostrano con una vacanza condivisa con i follower su Instagram. Carrellata di foto e video, la showgirl e conduttrice di Master Chef Argentina dedica una canzone al suo fidanzato: "Perfecta" di Miranda (feat. Julieta Venegas). Il testo è una dichiarazone d'amore che spazza via tutti i rumor che la vedevano coinvolta in un flirt con uno dei concorrenti del programma di cucina: "Solo di te, non ho bisogno d'altro, adoro quello che dura un'eternità. Devi essere perfetta per, perfetto per, perfetta per me. Amore mio".

In vacanza in bikini fluo

Con il suo messaggio d'amore, Mauro Icardi può godere della tranquillità di una piscina idromassaggio sulla terrazza di un hotel di lusso a Rio. Wanda Nara, invece, in bikini fluo, conquista i fan che si complimentano per la conduzione del programma argentino e il suo fisico: «Stupendi e felici, vogliamo vedervi sempre così.

Quanto durerà questo nuovo ritorno di fiamma?

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Giugno 2023, 14:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA