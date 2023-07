Wanda Nara sta male, Mauro Icardi cambia squadra? «La prossima stagione in Argentina per starle vicino»

Wanda Nara sta male, non è più una novità. Dopo le voci su una presunta diagnosi di leucemia e la richiesta da parte della diretta interessata di garanzia di privacy per tutelare i figli, in attesa di ulteriori accertamenti, ecco che adesso Mauro Icardi compie una scelta di cuore. L'ex Inter, infatti, per amore sarebbe vicino a mettere in secondo piano la sua carriera per avvicinarsi a casa. Ma procediamo con ordine.

Wanda Nara su Instagram: «Privacy per i miei figli, hanno saputo diagnosi dai media. Attendo nuovi esami»