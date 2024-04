Bruce Willis e la malattia, nuove rivelazioni choc: «Non riesce più a leggere e comunicare, non riconosce le persone»

di Cecilia Legardi

Il regista Manoj Night Shyamalan ha rivelato qualcosa in più sulle condizioni di Bruce Willis, affetto da demenza. Il quotidiano New York Post ha riportato le sue parole e quelle dell'ex moglie Demi Moore.

Bruce Willis, la demenza sul set

Il regista che nel 1999 ha prodotto "Il sesto senso" con protagonista Bruce Willis ha parlato delle condizioni attuali dell'attore. Nel marzo del 2022 la star 69enne aveva annunciato il suo ritiro a causa dell'afasia. Un anno dopo i famigliari avevano rivelato che le sue condizioni erano molto peggiorate, sfociando nella demenza frontotemporale. Già in "Hard Kill" uscito nel 2020, le battute di Bruce Willis erano state accorciate o tagliate perchè a causa del declino cognitivo non era in grado di stare sul set per più di un paio d'ore al giorno ed erano le sue controfigure a fare il più del lavoro. Un assistente, inoltre, lo seguiva ovunque andasse e il set doveva essere vuoto quando l'attore maneggiava armi, sebbene si trattasse di oggetti fittizzi. Si dice che anche per "Out of Death", "Paradise City" e "Wrong Place" la regia abbia dovuto rivedere il suo ruolo e i copioni.

Come sta oggi Bruce Willis

La malattia neurodegenerativa che ha colpito Bruce Willis non si arresta e non rallenta. Secondo una fonte vicina, l'attore ha sempre meno appetito, ha perso ogni facoltà di leggere e comunicare e quasi non riconosce le persone. M. N. Shyamalan, però, ha dichiarato che Bruce «ha una famiglia molto affettuosa. Stanno facendo del loro meglio». L'attuale moglie di Willis, Emma Heming, affronta le difficoltà quotidiane della demenza frontotemporale e ne parla spesso sui social, nella speranza di dare supporto ad altri famigliari che si trovano accanto a un caro affetto da malattie neurodegenerative. «Le vacanze sono dure. Gli anniversari sono difficili», ha confessato. L'ex compagna Demi Moore, con cui il matrimonio è durato dal 1987 al 2000, gli è anche lei vicina.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Aprile 2024, 19:40

