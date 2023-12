Bruce Willis, come sta? Il bacio della moglie Emma per i 16 anni di matrimonio: «Piango e sei il mio uomo speciale» Emma Heming pubblica foto e video: "Il mio amore e la mia adorazione per lui non fanno che crescere"







di Marta Giusti Bruce Willis e sua moglie Emma Heming festeggiano i loro “dolci 16 anni” di matrimonio. Mercoledì, Heming ha celebrato il 16° anniversario della coppia condividendo una foto (su Instagram) mentre bacia la guancia di Willis, scrivendo nella didascalia: «16 anni con questo uomo speciale. Il mio amore e la mia adorazione per lui non fanno che crescere». Bruce Willis, anniversario di nozze e lacrime La coppia si è sposata nel 2009 e ha due figlie, Mabel ed Evelyn. Heming ha anche pubblicato un messaggio su Instagram questa settimana su quanto possa essere difficile celebrare questa relazione mentre si affrontano i problemi di salute dell'attore di "Die Hard", raccontando nel video che è riuscita a farsi «un bel pianto» con un caro amico. «È davvero importante poter avere qualcuno di cui ti puoi fidare con i tuoi sentimenti, invece di limitarti a reprimerli e fare del tuo meglio e semplicemente combattere le cose, cosa che ho la tendenza a fare», ha detto Heming nel video. A febbraio, la famiglia di Willis – tra cui Heming, l’ex moglie Demi Moore e le sue figlie – ha annunciato che all’attore era stata diagnosticata una forma di demenza chiamata demenza frontotemporale, o FTD in breve. Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Dicembre 2023, 11:49

