Bruce Willis e la malattia, foto di famiglia per il giorno del Ringraziamento. Come sta a un anno dalla diagnosi

di Nikita Moro

Bruce Willis compare in pubblico nel giorno del Ringraziamento, circondato dall'amore dei figli, dalla moglie Emma Heming e dall'ex coniuge Demi Moore, nella loro casa di famiglia. A quasi un anno dalla diagnosi della sua malattia, l'attore viene immortalato in uno scatto che ritrae una famiglia allargata. Una foto poi pubblicata sui social proprio da sua moglie, in occasione del thanksgiving, celebrato ieri 23 novembre.

La foto di famiglia

Sotto lo scatto condiviso su Instagram, Emma Heming scrive: «Sono grata per questo amore. Auguro a tutti voi un felice Ringraziamento». L'attore avrebbe trascorso la festa a casa, con sua moglie, l'ex Demi Moore e le cinque figlie.

Solo pochi giorni fa, sua figlia Rumer pubblicava un vecchio scatto con suo padre. Un ricordo nostalgico che ha voluto condividere con i follower per ricordare il Bruce Willis di quegli anni, scrivendo: «Mi manca davvero tanto il mio papà oggi».

La malattia

L'anno scorso l'attore americano si è ritirato dalla scena e dai set a causa della sua battaglia contro l'afasia cerebrale, che causa il deterioramento delle capacità linguistiche del paziente.

Sul declino della sua demenza, l'amico Glenn Gordon Caron - nel corso di un' intervista al New York Post - ha dichiarato: «Sta perdendo la capacità di parlare. Ha perso la gioia di vivere. Ho avuto la sensazione che abbia capito chi ero solo per i primi tre minuti».

Più positive, invece, le parole di Emma Heming pronunciate a Maria Shriver, fondatrice del sito Sunday Paper: «Oggi ne so molto di più e sono connessa a un’incredibile comunità che mi supporta moltissimo» - ha aggiunto - «Ho una nuova speranza perché so di aver trovato un nuovo scopo, scopo che, lo ammetto, non avrei mai pensato di trovare, e voglio usare questa possibilità per aiutare e dare forza agli altri»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 13:38

