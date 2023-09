Bruce Willis, le parole della moglie in lacrime: «È dura, ma cerchiamo di goderci ogni momento»

di Redazione web

Le condizioni di Bruce Willis, a quanto pare, non stanno migliorando, e non si sa neanche se l'attore si stia rendendo conto della sua condizione: queste le affermazioni della moglie Emma Heming, nel corso di un'intervista al Today Show.

Bruce Willis, 68 anni, si è ritirato nel marzo del 2022, a causa di una diagnosi di afasia, un disturbo del linguaggio che comporta la perdita parziale o completa dalla capacità di esprimersi o di comprendere le parole. In seguito, si è appreso che la causa dell'afasia dell'attore di Die Hard è una forma di demenza frontotemporale.

Emma Hemming, moglie di Willis, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del marito, riuscendo a stento a trattenere le lacrime.

Le parole di Emma Hemming

Questa mattina, parlando con la giornalista Hoda Kotb del Today Show, Emma Hemming ha raccontato: «Sto imparando che la demenza è dura. Dura sulla persona diagnosticata. Dura sulla famiglia. E anche per Bruce, per me e per le nostre figlie è la stessa cosa».

Emma ha parlato di come le condizioni del marito stiano influenzando tutta la famiglia: «Ne parliamo apertamente. Per me è stato importante dire alle nostre figlie cosa sta succedendo al loro papà.

La giornalista Hoda Kotb le ha chiesto quanto Bruce Willis sia consapevole della sua condizione. La moglie ha risposto: «Non è facile stabilirlo», per poi trattenere a stento le lacrime.

La famiglia "allargata" di Bruce Willis

Bruce Willis non ha solo il supporto della moglie: al suo fianco, infatti, ha ritrovato anche l'ex Demi Moore e le loro 3 figlie.

L'attore vive attualmente nella sua casa di Los Angeles, circondato dall'affetto e dalle cure della sua famiglia.

