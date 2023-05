Demi Moore nonna con la piccola Lou: «Il modo perfetto per celebrare la festa della mamma»

di Redazione web

Demi Moore diventa nonna. Ad annunciarlo è l'attrice stessa con una foto che commuove i fan. In costume, posa con la piccola Lou e si gode la nipotina. La Festa della mamma, con le quattro generazioni a confronto, è «modo perfetto per celebrare la ricorrenza».

Lo scatto con la nipotina Lou

Da "Proposta indecente" a "Soldato Jane", Demi Moore è entrata nel cuore di milioni di spettatori che hanno saputo apprezzare il suo talento nella recitazione. Oggi, fa sognare i suoi fan con una foto che commuove i follower di Instagram.

La figlia, Rumer Willis, ha presentato la neonata con una foto dopo il parto in acqua: «Ti ho aspettato e sognato per tutta la vita - ha scritto la figlia di Demi Moore e Bruce Willis dopo il parto in acqua -.

La festa della mamma, Rumer Willis e la piccola Lou l'hanno trascorsa con la famiglia al completo. Quattro generazioni che si susseguono e che scaldano il cuore degli oltre 4 milioni di follower della famiglia allargata di Demi Moore e Bruce Willis.

