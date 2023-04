Demi Moore hot a 60 anni, il suo bikini leopardato è davvero sexy. I fan su Instagram: «Invidia per il cagnolino»

Demi Moore infiamma il web. Da sempre regina della seduzione, anche a 60 anni, l'attrice si mostra su Instagram con indosso un bikini minuscolo leopardato, e i suoi fan non possono fare a meno che apprezzare. L'ex moglie di Bruce Willis si mostra distesa sul divano di casa mentre prende il sole in compagnia del suo cagnolino Pilaf, appollaiato sul suo seno.

Su social network, da sempre, Demi Moore alterna spezzoni di vita quotidiana con scatti hot che fanno perdere la testa ai suoi milioni di ammiratori. E così - anche questa volta - l'attrice di Hollywood pubblica una foto in costume, all'insegna del relax, e poi si mostra accovacciata sulla sabbia, mentre tiene in braccio il suo inseparabile Pilaf. Il tutto accompagnato da una tavola da surf e delle palme sullo sfondo che fanno capire come in quetsi giorni Demi sia nella sua casa al mare.

La reazione social

E, dopo uno scatto del genere, la reazione dei suoi follower non ha tardato ad arrivare. Gli utenti dei social network si sono letteralmente scatenati sotto l'ultimo post della star. «Tutti in questo momento stanno invidiando quel cagnolino», scrive con ironia un fun facendo riferimento a Pilaf che si accomoda proprio sul seno dell'attrice. Poi c'è chi si complimenta per la «bellezza sconvolgente», nonostante l'avanzare degli anni. E nel frattempo lei si gode il sole e il mare, in attesa di nuove avventure lavorative.

