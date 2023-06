Bruce Willis, la prima foto con la nipotina: il post è commovente. La figlia: «Il tuo amore è così puro»

di Redazione web

Bruce Willis e la foto con la nipotina Louetta commuove il web. A pubblicarla è stata la figlia dell'attore, Rumer Willis, in occasione della festa del papà. La figlia di Bruce ha condiviso una foto commovente dell'attore con sua figlia durante la festa del papà. È la prima foto con Louetta Isley, nata da otto settimane.



«Vedere mio padre tenere in braccio mia figlia oggi è stato qualcosa di cui farò tesoro per il resto della mia vita. La sua dolcezza e il suo amore per lei erano così puri e belli - ha scritto lei su Instagram -. Papà, sono così fortunato ad averti e lo è anche Lou. Grazie per essere il papà più amorevole e più figo che una ragazza possa desiderare».

Bruce Willis e la malattia

All'inizio di quest'anno, a Bruce Willis è stata diagnosticata la demenza frontotemporale (FTD) dopo che già nel 2022 aveva dovuto interrompere la sua carriera a causa della diagnosi di afasia, una condizione che colpisce il cervello che causa difficoltà con il linguaggio e la parola. Dopo aver annunciato la sua demenza, i suoi parenti hanno detto che si sarebbe «allontanato» dalla recitazione.

Bruce Willis holding his granddaughter today at his daughter Rumer’s home. pic.twitter.com/d9g01krao1 — Yashar Ali 🐘 (@yashar) June 18, 2023

«Da quando abbiamo annunciato la diagnosi di afasia di Bruce nella primavera del 2022, le condizioni di Bruce sono peggiorate e ora abbiamo una diagnosi più specifica: demenza frontotemporale (nota come FTD) - aveva scritto la famiglia per condividere lo stato di salute dell'attore con i fan che aspettavano notizie - Sfortunatamente, le sfide con la comunicazione sono solo un sintomo della malattia che Bruce deve affrontare.

