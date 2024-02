Celine Dion ai Grammy, l'apparizione a sorpresa durante la battaglia con la malattia rara. La cantante commossa: «Sono felice»

di Redazione web

Taylor Swift vince il quarto Grammy per il miglior album, superando Stevie Wonder, Paul Simon e Frank Sinatra che si erano fermati a tre riconoscimenti in questa categoria, considerata la più prestigiosa. A rubare la scena alla Crypto.com Arena di Los Angeles però è Celine Dion, che torna a sorpresa sul palco nel bel mezzo della battaglia contro la sindrome della persona rigida, una malattia rara neurologica.

Taylor Swift ignora Celine Dion ai Grammy Awards, bufera sulla cantante: «Irrispettosa»

Celine Dion commossa

Dion si è commossa per la standing ovation scattata appena è apparsa sulle note di The Power of Love: «Se dico che sono felice di essere qui, lo dico dal profondo del mio cuore». Polemica per il comportamento di Taylor Swift, che ha ignorato l'ospite d'eccezione durante la premiazione.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Febbraio 2024, 08:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA