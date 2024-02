Taylor Swift ignora Celine Dion ai Grammy Awards, bufera sulla cantante: «Irrispettosa»

di Redazione web

Taylor Swift vince il quarto Grammy per il miglior album, entrando nella storia della musica. Mai nessuno ci era riuscito prima. A far discutere però, è stato l'atteggiamento della cantante nei confronti di Celine Dion, apparsa a sorpresa alla Crypto.com Arena di Los Angeles nel mezzo della sua battaglia in corso contro la sindrome della persona rigida, una malattia rara.

La premiazione

Celine Dion ha premiato Taylor Swift, che ha conquistato il riconoscimento più prestigioso ai Grammy Awards, quello per il miglior album. In una rarissima apparizione pubblica, la superstar canadese affetta da una rara malattia neurologica, la sindrome della persona rigida, ha consegnato il premio finale di una serata dominata dalle donne. Dion si è commossa per la standing ovation scattata appena è apparsa sulle note di The Power of Love: «Se dico che sono felice di essere qui, lo dico dal profondo del mio cuore».

La polemica

In molti però, hanno notato l'atteggiamento di Taylor Swift alla consegna del premio. La cantante ha preso il Grammy ignorando Celine Dion, un atteggiamento definito «irrispettoso» dai fan.

