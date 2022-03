Morto l'uomo che a gennaio aveva ricevuto il cuore di un maiale. David Bennett aveva 57 anni

La prima persona a ricevere un trapianto di cuore da un maiale geneticamente modificato è morta due mesi dopo lo storico intervento. Lo ha reso noto l'Università del Maryland dove David Bennett, 57 anni, era stato operato a gennaio. «Le sue condizioni hanno iniziato a peggiorare diversi giorni fa. Dopo che è diventato chiaro che non si sarebbe ripreso, gli sono state somministrate cure palliative. E' riuscito a parlare con la sua famiglie nelle sue ultime ore di vita», si legge nel comunicato. L'intervento pioneristico non è riuscito a salvare la vita al 57enne che non poteva essere inserito in lista d'attesa per un cuore umano proprio per la gravità della sua malattia. Bennett è morto ieri pomeriggio nell'University of Maryland Medical Center, 2 mesi dopo il trapianto avvenuto lo scorso 7 gennaio.

La procedura, osservano gli esperti, potrebbe ancora offrire speranza a a chi ha bisogno di un organo. Bennett aveva una grave malattia cardiaca ed era stato rifiutato da diverse liste d'attesa, così aveva accettato di ricevere il cuore di maiale. Al momento «non è stata identificata alcuna causa evidente» per la sua morte, ha detto un portavoce dell'ospedale secondo quanto riporta il New York Times. I medici condurranno un esame approfondito e hanno in programma di pubblicare i risultati in una rivista scientifica. Il chirurgo che ha eseguito il trapianto, Bartley Griffith, ha detto che il personale dell'ospedale era «affranto» per la perdita di Bennett, «paziente coraggioso e nobile che ha combattuto fino alla fine». Il trapianto a cui è stato sottoposto Bennett è ancora considerato dagli esperti un significativo passo avanti, perché il cuore del maiale non è stato immediatamente rigettato e ha continuato a funzionare per oltre un mese, superando un traguardo critico per i pazienti trapiantati.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 18:17

