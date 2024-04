Emma premiata con il Telegatto: «È un'icona della musica. Merita il premio alla carriera». Dagli esordi al successo

di Redazione web

Nuovo successo per la cantante di Apnea. Emma, domenica 21 aprile, in occasione della giornata conclusiva del Salone del Mobile, è stata premiata con l’ambito premio del mondo dello spettacolo. La statuetta simbolo di Tv Sorrisi e Canzoni le è stata consegnata dal direttore del magazine, Aldo Vitali: «Emma merita il premio alla carriera per il suo eccezionale percorso nel panorama musicale italiano. Attraverso la sua voce potente e appassionata, ha affrontato con coraggio e autenticità temi profondi ed emozioni universali e ha dimostrato una costante evoluzione artistica trasmettendo sempre un forte messaggio di autenticità e determinazione. Emma è un'icona della musica italiana e un esempio di dedizione, passione e talento».

La premiazione

La cantautrice si è esibita in uno speciale showcase per il pubblico presente nell’Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano – all’interno della mostra-evento di Interni Cross Vision, aperta al pubblico fino al 28 aprile – con alcuni dei suoi brani.

Chi è Emma

Emma Marrone, 39 anni, meglio conosciuta come Emma, è nata a Firenze il 25 maggio 1984. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con diversi gruppi, è salita alla ribalta come cantante solista tra il 2009 e il 2010, ottenendo la vittoria alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi e firmando un contratto con l'etichetta discografica Universal Music Group. Ha partecipato quattro volte al Festival di Sanremo, trionfando nell'edizione 2012 con Non è l'inferno. Nel 2014 è stata scelta, come rappresentante dell'Italia, all'Eurovision Song Contest 2014 con il brano La mia città, classificandosi alla 21esima posizione.

I premi

Nel corso della sua carriera ha ricevuto, inoltre, diversi altri riconoscimenti, tra cui un Venice Music Award, un TRL Award, 3 MTV Awards e 15 Wind Music Awards per le vendite dei suoi album, singoli e live, premiati come dischi d'oro, di platino e multiplatino. Ha ricevuto anche varie candidature agli MTV Europe Music Awards e ai World Music Award.



Le altre esperienze

Nel 2020 l'esordio nel mondo del cinema e dello spettacolo, con Gli anni più belli e la serie televisiva A casa tutti bene - La serie, entrambi di Gabriele Muccino.

