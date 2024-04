Annalisa in concerto, Emma ospite a sorpresa sul palco: il duetto sulle note di Apnea. «Bellissimo finire nel vortice di Nali»

Annalisa ha iniziato il suo lungo tour in giro per i palazzetti di tutta Italia, da Nord a Sud, con una doppia data all’Arena di Verona, da sempre suo grande sogno nel cassetto. Nell’ultima tappa a Firenze, sul palco con lei è salita a sorpresa una sua vecchia amica e collega: Emma Marrone. Le due hanno un passato molto simile: entrambe sono nate come artiste sotto l’occhio vigile di Maria De Filippi nella scuola di Amici, in due edizioni diverse, ed entrambe sono ormai di casa a Sanremo. Le due si sono esibite sulle note di “Apnea”, il brano di Emma portato a Sanremo e arrivato al 14esimo posto.

Annalisa non aveva detto nulla della sua esibizione con la sua collega e amica, ma a un certo punto del concerto, le prime note di Apnea hanno iniziato a suonare nel palazzetto e dal fondo del palco, Emma, vestita di pizzo nero e stivali alti fino alla coscia, è apparsa in tutta la sua bellezza e il suo talento.

I fan sono impazziti di fronte a questo duetto magico che ha consacrato, ancora una volta, le due cantanti di Amici che di strada ne hanno fatta tanta.

