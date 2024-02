Annalisa e Mahmood, balli scatenati sulle note di "Sinceramente" all'after party di Dolce e Gabbana alla Mfw

Annalisa e Mahmood hanno partecipato, anche insieme ad altri volti noti dello showbiz, a una delle più attese sfilate della Fashion Week a Milano: lo spettacolo e la presentazione della nuova collezione autunno/inverno di Dolce e Gabbana. I due cantanti erano seduti in prima fila vicino alla passerella e, dopo essersi goduti lo spettacolo, si sono scatenati sulla pista da ballo dell'after party.

Annalisa e Mahmood, oltre a essere colleghi, sono anche molto amici e il video in cui ballano divertiti sulle note di "Sinceramente" ha già fatto il giro dei social.

La sfilata di Dolce e Gabbana è comunque stata anche una parata di vip: erano presenti star internazionali come Eva Mendez o Ashley Graham e, poi, c'erano Maya Jama, Bianca Balti, Michele Morrone, Olivia Culpo, Emma Brooks e Leonie Hanne. Per non parlare di Naomi Campbell che ha chiuso la sfilata incantando tutti i presenti.