Mahmood, irruzione di un fan sul palco durante il concerto: la sua reazione sorprende tutti VIDEO

Mahmood è in tour nelle maggiori città europee e la canzone di punta del momento che colleziona sold out su sold out è la famosissima "Tuta Gold". Durante una di queste date, a Stoccarda in Germania, un fan è salito sul palco per ballare insieme al cantante.

Mahmood, il fan sul palco: come reagisce il cantante

Mahmood è impegnato in un tour per l'Europa che sta avendo molto successo. A breve rientrerà in Italia per una serie di concerti in tutta la penisola. Il cantante è all'apice della sua carriera e sta scalando le classifiche con l'album "Nei letti degli altri".

il ragazzo che fa irruzione sul palco per ballare tuta gold darà inizio ad un nuovo trend pic.twitter.com/eZVVTnqove — glo 🪐 (@ciaosonoicaro) April 19, 2024

Durante una delle date del tour europeo, un fan è salito sul palco mentre Mahmood cantava il famoso singolo "Tuta Gold" portato a Sanremo e ha iniziato a cantare e ballare accanto a lui.

La verità su Tuta Gold

Mahmood non credeva che il suo singolo avrebbe avuto tanto successo. Tuta Gold doveva essere soltanto un brano vivace per divertire gli ascoltatori nell'esatate, e invece lo ha portato a Sanremo, non senza qualche dubbio: «In alternativa c’era una canzone, una ballad che non è nel disco. Però dopo "Brividi" non volevo andare con un’altra ballad, ma con qualcosa che non avevo fatto prima. E comunque, una volta che hai cantato una canzone su quel palco puoi cantarla su tutti i palchi. La reazione a Sanremo è stato il sold out in otto ore del Forum di Milano», ha confessato il cantante, grato del favoloso percorso che si è aperto davanti ai suoi occhi.

