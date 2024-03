Geolier e Ultimo, il video del duetto e la stoccata a Mahmood e Angelina Mango

di Alessia Di Fiore

Nelle ultime ore due degli artisti più famosi del panorama musicale italiano si sono uniti in un duetto sensazionale che in pochi minuti ha fatto il giro dei social scatenando migliaia di commenti anche da parte di alcuni personaggi vip come Belen Rodriguez e Gigi D'Alessio.

Si tratta di Ultimo e Geolier, reduce dall'ultima edizione di Sanremo, che hanno postato un video sui social in cui cantano insieme "L'ultima notte", uscita poche ore più tardi su tutte le piattaforme digitali.

Durante la performance, Ultimo ha avuto modo di mettersi alla prova sperimentando il suo napoletano riuscendo a fondere perfettamente due mondi diversi con le melodie del cantante romano a quelle neomelodiche di Geolier ottenendo numeri record su youtube e scalando le classifiche in pochissimo tempo.

Insieme al brano i due hanno postato anche qualche video che li ritrae mentre si raccontano diverse storie nella cornice della bella Napoli, eppure i più scrupolosi sono riusciti a cogliere dai loro discorsi una frecciatina indirizzata a due colleghi: il loro video si conclude con una frase esplicativa "la voce del popolo" e non è tanto difficile capirne il significato.

Si dà al caso che i due abbiano un passato sanremese molto simile: entrambi sono arrivati secondi al festival nonostante avessero vinto al televoto contro i loro rivali Mahmood e Angelina Mango, eppure il parere della stampa ha deciso di penalizzarli.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 19:41

