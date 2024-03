Angelina Mango, la vita prima del successo: «Avevo mollato l'università, facevo la babysitter»

di Alessia Di Fiore

Angelina Mango, 22 anni, vincitrice dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con "La noia", si è raccontata in un'intervista a "7" de Il Corriere della Sera.

Prima del successo

L'adolescenza di Angelina non è stata tuitta rose e fiori, anzi l'artista prima di arrivare al successo ha vissuto dei momenti di forte difficoltà che l'hanno fatta sentire "frustrata" e "diversa" e nel corso dell'intervista ha ricordato anche il momento in cui la sua vita ha subito un forte cambiamento: l'ammissione ad Amici di Maria De Filippi, da cui è uscita seconda classificata.

La Mango si definisce una "bambina incasinata": «Sono cresciuta velocemente, sono arrivate presto e più del dovuto le responsabilità, come il prendersi cura di chi hai intorno. Quando sei piccola, vedere in maniera cruda quello che ti offre la vita ti incasina. Capisci subito che non sarà tutto liscio».

«Poi col tempo si snodano i traumi. L'essere cinica forse viene da lì. Mi sono abituata a trovare il comico anche nel negativo, ancora prima che accadesse tutto quello che ci ha scombussolato», ha aggiunto.

Una vita insoddisfacente

L'artista racconta che prima di Amici non era del tutto soddisfatta della sua vita: «Avevo finito la scuola da due anni, avevo mollato l'università, facevo la babysitter.

Continua: «Mi frustrava e mi sentivo diversa. Non mi sentivo soddisfatta e volevo rendermi utile a me stessa. Mi è arrivata la proposta e le ipotesi erano due: o andare a studiare inglese all'estero o buttarsi. Ho smattato e ho mandato un demo e dei video».

«Mi hanno richiamata e sono andata a Roma per il provino praticamente in after, mi ero svegliata alle 4 per prendere il treno... Mi hanno presa e non sono nemmeno potuta tornare da casa, sono andata diretta in hotel per la quarantena prima di entrare nella scuola!», conclude Angelina.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA