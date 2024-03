Angelina Mango a Che Tempo che fa: «Ho realizzato di aver vinto Sanremo solo qualche giorno fa»

di Redazione web

Gli occhi lucidi, l'imbarazzo e la consacrazione. Angelina Mango – vincitrice del Festival di Sanremo 2024 con il brano "La Noia" e a breve all'Eurovision Song Contest – domenica 17 marzo è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa. La cantante approda su Nove a più di un mese dalla vittoria della Kermesse. «La nuova regola è che i vincitori di Sanremo non potranno più andare da Fazio domenica», aveva detto Fiorello, co-conduttore dell'evento, durante la finale.

Cosa è successo

Mango, accolta da Ornella Vanoni, era molto emozionata e ha ammesso: «Ho realizzato di aver vinto il Festival di Sanremo solo qualche giorno fa». Vanoni sprona la 22enne a non fermarsi e a dare il massimo. Anche perché è proprio da ora che inizia la sua carriera. La giovane è apparsa commossa quando ha visto le immagini della sua esibizione a Sanremo de "La Rondine". I pensieri dell'artista saranno chiaramente andati al padre, Mango, che quel brano aveva portato al successo. Poi, l'esibizione de "La Noia" e un piccolo estratto di un brano, in una fase definita dalla cantante decisamente "creativa". Infine, Filippa Lagerback ha commentato un video in cui Mango parla svedese in vista dell'Eurovision.

