Angelina Mango, all'Eurovision fedele a se stessa: «In gara con "La Noia", tagliati solo 8 secondi». Ecco la frase che salta

I giochi sono fatti. Angelina Mango non si snatura per l'Eurovision Song Contest. L'artista ha deciso di portare sul palco del concorso – che quest'anno si tiene a Malmo, Svezia, dal 7 al 12 maggio – il brano con cui ha vinto il Festival di Sanremo, "La Noia", in una versione fedelissima all'originale, che le sta regalando enormi soddisfazioni. L'unica modifica, imposta dal regolamento dell'Eurovision, è stato – a quanto apprende l'Adnkronos – il taglio di 8 secondi.

La versione di "La Noia" per l'Eurovision

Il brano, nella versione attualmente in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme di streaming, dura infatti 3 minuti e 8 secondi. Mentre all'Eurovision i brani non possono superare i 3 minuti. Così – confrontando il testo registrato sul sito di Eurovision con quello attualmente ascoltabile – si scopre che il taglio di pochi secondi è caduto sul raddoppio della frase "È la cumbia della noia/È la cumbia della noia/Total" al termine della seconda strofa.

Una modifica dunque che lascerà sostanzialmente invariato il brano. E con cui Angelina spera di conquistare anche il pubblico internazionale, dopo quello di Sanremo, al ritmo di cumbia.

