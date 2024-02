Angelina Mango pagata in "visibilità" nel video TikTok con la sua reazione: «Va bene lo stesso!»

Angelina Mango è una delle artiste più ascoltate del momento, ma un tempo si sfogava con un video su TikTok riguardo alle difficoltà che incontrava come giovane artista alla quale veniva promesso un cachet tristemente comune: venire pagata "in visibilità". Oggi basta dare un'occhiata ai suoi numeri su Spotify per accorgersi che, con quasi 5,2 milioni di ascoltatori mensili e oltre 20,3 milioni di ascolti de La Noia (che si aggiungono ai quasi 28 milioni di ascolti di Che t'o dico a fà e ai 58,6 di Ci pensiamo domani), la situazione è completamente ribaltata.





Il percorso di Angelina Mango

Ma qual è il messaggio che passa dalla sua storia? Perché si tratta di un’incredibile storia di riscatto verso un successo che l’ha portata a trionfare al Festival di Sanremo e la condurrà dritta dritta anche sul palco dell’Eurovision Song Contest? Andiamo a scoprirlo insieme.

Photo credits: Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa RedCommunications; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Febbraio 2024, 08:56

