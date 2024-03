Sanremo, Striscia: «700mila voti non conteggiati» (ma il servizio non va in onda). La classifica tutta da rifare? Cosa può succedere

Uno scoop da far tremare la Rai quello annunciato da Striscia la Notizia sul conteggio dei voti al Festival di Sanremo. Secondo le anticipazioni del tg satirico, un'inchiesta dell'inviato Pinuccio avrebbe scoperto che più di 700mila preferenze espresse dal pubblico tramite il televoto non sarebbero state conteggiate ai fini della classifica finale. Si tratterebbe di quasi la metà dei voti da casa, su un totale di un milione e mezzo. Un dato non da poco, che potrebbe portare a riscrivere il finale dell'ultimo festival di Amadeus,