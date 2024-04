Francesca Fagnani, la 'passione' sfoggiata a Belve costa 110mila euro: il faro sulle gioie di Striscia

Francesca Fagnani è senza ombra di dubbio una delle giornaliste e conduttrici televisive più apprezzate della televisione italiana grazie al suo Belve, ma Striscia la Notizia la mette nel mirino per una sua costosissima passione: i diamanti.

Una "costosa" passione

A quanto pare, infatti, Fagnani fa spesso sfoggio di costosissimi gioielli che hanno portato il tg satirico di Antonio Ricci a chiedersi se si tratti di pubblicità sfoggiata in prima serata sul secondo canale.

Un breve servizio di Striscia, infatti, sembra essere in grado di far scatenare il caso. Ma si tratta davvero di una passione così grande? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 08:49

