Lory Del Santo sbugiarda Marcella Bella a Belve: «Non conosco né lei né il marito. Mi ha scambiata per un'altra»

di redazione web

Dopo l'intervista di Marcella Bella a Belve, Lory Del Santo, sentitasi chiamata in causa ha deciso di rispondere via social. Tramite la sua pagina Facebook l'attrice ha argomentato e soprattutto smentito punto per punto le dichiarazioni della cantante. La regista di The Lady non ricorda assolutamente di aver conosciuto l'interprete di Montagne Verdi, né di aver fatto delle avance al marito Mario Merello, che ha sposato nel 1989.

«Non ho mai conosciuto questa signora - scrive la De Santo . non è che mi ha scambiata per un’altra oppure lui aveva occupato per errore il mio posto a teatro?».

La smentita

Volano stracci, seppur via social tra Lory del Santo e Marcella Bella. Su Facebook l'attrice ha scritto un lungo post in cui contesta quanto affermato dalla cantante nella puntata di ieri, martedì 16 aprile, di Belve. Quando la Fagnani le ha chiesto di raccontare una sua "belvata", la cantate ha detto di aver visto Lory sussurrare qualcosa all'orecchio del marito, di aver perso la pazienza e fatto il gesto di togliersi una scarpa con l’intento di volerla tirare in testa alla regista.

Accuse rispedite al mittente

«Mi hanno mandato questo video e mi sono molto divertita - commenta Lory del Santo - 1- La mia imitazione, cercando di farmi passare per Marilyn Monroe è riuscita male.

Entrando più nel dettaglio prosegue: «Riferendosi a fatti accaduti si presume circa 40 anni fa capisco che ricordare i dettagli sia difficile, ma, si può parlare all'orecchio di una persona seduta stando inginocchiati sulle gambe? o verrebbe più facile inchinarsi leggermente rimanendo in piedi... è plausibile che lei, vista la sua fama, in teatro fosse seduta nelle retrovie e non in prima fila? Ero andata a sedermi da un'altra parte e dopo mezz'ora sono tornata e mi sono seduta davanti a lei. Mi chiedo: non è che mi ha scambiato per un'altra oppure semplicemente lui aveva occupato per errore il mio posto a teatro? Comunque vivere con i tacchi a spillo in mano non deve essere rilassante e presumere porta a gravi scompensi... Secondo la storia raccontata, lui aveva dichiarato che non mi conosceva, io avevo detto a lei che non lo conoscevo, quindi lui mentiva? O semplicemente vince la maggioranza?...».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA