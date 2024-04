Belve, Ilenia Pastorelli e il fuori onda: «Giurami che questo pezzo lo tagli. Inizia una cosa che non finisce più»

di Sara Orlandini

Ilenia Pastorelli è stata una delle ospiti dell'ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda ogni martedì su Rai2. L'attrice romana, con le sue risposte schiette e la sua simpatia, ha coinvolto il pubblico da casa e quello in studio. Pubblico che, poi, sui social si è espresso sull'intervista lasciando commenti più che positivi e migliaia di like ai post della trasmissione su Pastorelli. Uno dei video che ha collezionato più apprezzamenti riguarda un esilarante fuorionda in cui l'attrice e Fagnani scherzano sui testi delle canzoni dei rapper contemporanei.

Il siparietto di Ilenia Pastorelli

Ilenia Pastorelli si è seduta sullo sgabello di Belve dove si è raccontata a 360 gradi alla giornalista. Durante uno stacco pubblicitario, belva e ospite hanno scherzato sui testi delle canzoni rap contemporanee. L'attrice ha detto: «Se tanti rapper dovessero andare nella Magliana je menano se sentono le canzoni perché è tutto un testo così "La mia ferita un tatuaggio sulla mia pelle..."», ha inventato alcune parole e poi ha aggiunto: «Non mi sembra tutta sta sofferenza capito? Non la mettiamo questa che quelli sono tutti permalosi.

«Me lo devi giurare che non la metti» e, intanto, la giornalista rideva divertita.

Ilenia Pastorelli la più simpatica anche nei fuorionda #belve pic.twitter.com/i3nWgenDvh — isabella insolia (@isainsolia) April 16, 2024

L'infanzia di Ilenia Pastorelli

Una delle risposte che Pastorelli ha dato a Fagnani e che più sono state apprezzate dal pubblico riguarda la sua infanzia che non è stata molto serena. L'attrice ha rivelato: «Ho avuto un'infanzia più infelice che felice, però lo dico con il sorriso, perché quando si riesce a trasformare la me*** in cioccolata, sei fortunata».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 09:15

