Carla Bruni, la gaffe a Belve non passa inosservata: l'espressione di Francesca Fagnani è esilarante

«Io mi sento un gatto. Amo tutto di questi animali e sono sempre circondata da loro». Inizia così l'intervista di Carla Bruni a Belve. La moglie di Nicolas Sarkozy è stata una delle prime ospiti della prima puntata della nuova stagione del programma di Francesca Fagnani. L'ex top model ha risposto a tutte le domande della giornalista in modo molto sincero e schietto ma pur sempre mantenendo una grande classe e una certa aplomb, anche quando ha affrontato tematiche come le dipendenze e il sesso. Carla Bruni ha raccontato la sua storia e ha spiegato che vive a Parigi da quando era una bambina, forse, per questo motivo ha commesso qualche strafalcione grammaticale nel corso della sua "confessione". Errori, tuttavia, che le sono stati perdonati per la simpatia e la leggerezza con cui ha affrontato l'intervista. Carla Bruni sembra uscita da un romanzo ottocentesco: un personaggio dall'aspetto bellissimo ma con un animo tormentato. «Le mie angosce si sono placate quando ho incontrato mio marito. Io ho avuto tanto dalla vita ma vorrei più serenità interiore che penso possa esserci davvero, solo se hai avuto l'amore della famiglia. A me è mancato».

Lo strafalcione di Carla Bruni

Carla Bruni non è mai riuscita a capire il motivo per cui gli italiani la considerano più francese che italiana, nonostante lei sia nata in provincia di Torino. «Eppure io mi sento molto italiana, specie quando sono con i francesi che tutti identificano come la versione triste degli italiani. Sono molto chiusi», ha specificato l'ex top model che, poi, ha aggiunto: «Forse alcune parole o termini non li conosco perché è da tanto tempo che vivo in Francia ma io mi sento italiana». Effettivamente, durante la sua intervista, Carla Bruni ha commesso qualche errore grammaticale, ad esempio, rispondendo a una domanda relativa alle donne, ha esordito dicendo: «Sì, mi avrebbe piaciuto vivere in un gruppo di donne...». Francesca Fagnani ha fatto un sorriso un po' tirato ma, poi, ha continuano come se nulla fosse.

La leggerezza di Carla Bruni

La leggerezza di Carla Bruni è piaciuta moltissimo al pubblico. L'ex Premiere Dame ha risposto a tutte le domande di Francesca Fagnani in modo leggero, a tratti un po' svampito («Davvero centinaia di uomini sono caduti ai miei piedi? Non credo» ha sorriso) ma pur sempre serio e deciso.

