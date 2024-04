Francesca Fagnani: «Ho molti corteggiatori ma Enrico Mentana non è geloso. Io gli ho controllato il telefono»

di Redazione web

La "belva" per eccellenza, Francesca Fagnani, alla vigilia della prima puntata della nuova stagione del programma di Rai2, in onda da martedì 2 aprile, è stata ospite in studio di Un Giorno da Pecora, il salotto di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. L'intervista è partita dagli ospiti della puntata, tra i quali il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. «Al leader della Lega ha fatto anche domande sulla sua relazione con Francesca Verdini?» hanno chiesto i due conduttori a Fagnani. «Si, e mi ha detto che lei gioca spesso, di persona, a burraco con la premier Giorgia Meloni», ha risposto lei.

Il rapporto tra Fagnani e Enrico Mentana

«Lei ha detto che se potesse, guarderebbe nel telefono di tutti. Spia o ha mai spiato anche il cellulare del suo compagno?», hanno chiesto alla conduttrice di Belve. «Ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più. Prima ci riuscivo, poi se ne è accorto e ha messo le barriere...», ha spiegato lei. Sulla gelosia di Enrico Mentana, Fagnani ha detto: «No, Enrico non è geloso e non lo sono neanche io.

L'ossessione per il lavoro

Fagnani, poi, ha spiegato: «Io sono più ossessionata dal lavoro di Mentana, anche se sembra impossibile». Infine, ha concluso dicendo: «Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto: "Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti"».

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 18:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA