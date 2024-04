Amadeus, il benvenuto di Luciana Littizzetto sul Nove: «Hai preso il pacco numero 9... Ma in Rai ormai i pacchi li tirano a tutti»

«Caro Fiorello... ah no, scusate. Settimana prossima». Non poteva mancare la satira di Luciana Littizzetto sul caso Amadeus. Il conduttore è pronto a sbarcare sul NOVE, il canale di Discovery, raggiungendo proprio la comica e Fabio Fazio, che come lui hanno seguito lo stesso percorso, lasciando la Rai.

«In Rai ormai i pacchi li tirano a tutti»

Umorismo, affetto e un augurio al collega: «Caro Amadeus hai preso il pacco numero 9... I pacchi ti mancheranno, ma in Rai ormai i pacchi li tirano a tutti, te ne farai una ragione», ha detto Littizzetto. «Benvenuto da me, Fabio, Crozza e tutti quelli che sono qui da un pezzo», il saluto della spalla di Fazio a "Che tempo che fa".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 16:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA