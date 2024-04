Che Tempo Che Fa, Luciana Littizzetto e Roberto Bolle, l'incidente esilarante: Fabio Fazio non riesce a trattenere le risate

di Sara Orlandini

Luciana Littizzetto e Roberto Bolle sono stati protagonisti di un fuori programma esilarante. Nell'ultima puntata di Che Tempo Che Fa, andata in onda ieri sera, l'etoile era uno degli ospiti che Fabio Fazio avrebbe dovuto intervistare al suo bancone-acquario. Il ballerino è entrato in studio subito dopo la lettura della classica letterina della comica torinese. Proprio per questo motivo, i due si sono incontrati in diretta perché lei avrebbe lasciato la scena prima della pubblicità. Roberto, però, preso dall'entusiasmo di vedere Luciana, ha dato vita a un siparietto che ha costretto Fazio a chiamare la reclam perché in preda a un attacco di risate. Ecco cos'è successo.

Roberto Bolle e Luciana Littizzetto

Ma cos'è successo esattamente tra Roberto Bolle e Luciana Littizzetto? Poco prima che i due si incontrassero, la comica aveva ricordato a Fabio Fazio il momento in cui nel 2019, il ballerino fu ospite di Che Tempo Che Fa e le propose una specie di presa ma lei si rifiutò perché, in passato, sempre con questo "giochetto", Roberto per sbaglio le aveva incrinato una costola. Quindi, onde evitare che la storia si ripetesse, Luciana ha detto che non avrebbe fatto alcun movimento strano. Roberto, però, quando è entrato in studio, ha preso la comica tra le braccia e lei, sulle prime ha sorriso, poi, ha cominciato a dimenarsi e con un tono di voce abbastanza alto e stridulo ha detto: «Me l'ha spaccata di nuovo (la costola, ndr) sono sicura». L'etoile, sorridendo e un po' dispiaciuto ha risposto: «Dai non faccio danni, non ti tocco più». Nel frattempo, Fabio Fazio non è proprio riuscito a trattenere le risate e da quanto divertito era dalla situazione non riusciva nemmeno a parlare. Il conduttore, in un attimo di pausa dal momento esilarante, ha lanciato la pubblicità.

La lettera di Luciana Littizzetto

Nella sua consueta letterina della domenica, Luciana Littizzetto ha parlato anche dell'arrivo di Amadeus al Nove e, scherzosamente, ha chiesto a Fabio Fazio: «Ma adesso che arriva lui, i soldi per noi ci sono ancora?».

