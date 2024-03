Mahmood e la canzone con Geolier dopo Sanremo: l'8 marzo esce l'album "Nei letti degli altri"

di Redazione Web

Mahmood si sta godendo momenti di relax prima del tour che lo vedrà impegnato per molti mesi in giro per l'Italia e non solo. A partire da venerdì 8 marzo è disponibile nei formati fisici "Nei letti degli altri", l'album uscito in digitale lo scorso 16 febbraio. Il disco contiene, inoltre, tre nuovi brani e due collaborazioni: "Sempre/Jamais" insieme alla cantante belga Angèle, "Personale" con Geolier e "Overdose". Gli inediti sono disponibili anche su tutte le piattaforme digitali.

La presentazione dell'album

Mahmood presenta l’album ai fan negli instore alla Mondadori Duomo di Milano l’8 marzo alle 18,30, alla Discoteca Laziale di Roma l’11 marzo alle 17 e alla Feltrinelli Stazione Garibaldi di Napoli il 12 marzo alle 16,30. "Nei letti degli altri" ha debuttato, con solo le copie digitali, al primo posto nella classifica Fimi degli album più venduti della settimana. Si è inoltre posizionato al quinto posto della top Albums Debut Global di Spotify (del weekend 16-18 febbraio).

