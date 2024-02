Sanremo 2024, Mahmood duetta coi Tenores di Bitti. La dedica: «Alla mia mamma e alla Sardegna»

di Dajana Mrruku

Mahmood è uno dei protagonisti della 74esima edizione del Festival di Sanremo. "Tuta gold" è uno dei brani di maggior successo e questa sera, 9 febbraio, il cantante ha voluto esibirsi insieme ai Tenores di Bitti Remunnu 'E Locu. Alla fine della sua esibizione, con la bandiera dei Quattro Mori, simbolo dell'isola, manda un pensiero alla terra di cui è originaria la mamma.

La dedica di Mahmood

Sul palco insieme a Mahmood, per l'esecuzione di "Come è profondo il mare", i Tenores di Bitti Remunnu 'E Locu che hanno aggiunto una strofa tratta da una loro poesia in lingua sarda composta da 9 strofe. Nello specifico cantano "Finis, de s'Oceanu violentu / Currer dias sas abbas piùs malas" che tradotto significa "Sulla somma dell'oceano violento correrei le acque più feroci". La frase sottolinea la forza del sentimento, che riesce a far superare anche le situazioni più difficili, le tempeste e il mare violento della vita. Alla fine dell'esibizione, accolta da grandi applausi, il gruppo ha aperto la bandiera dei Quattro Mori esponendola sul palco

Mahmood ha deciso di dedicare la sua performance alla sua terra natia e alla mamma: «Dedico questa canzone alla Sardegna e a mia madre».

