Sanremo 2024, le pagelle dei look della quarta serata: da Annalisa e Rappresentante di Lista ai Ricchi e Poveri con Paola e Chiara

Nella quarta serata di Sanremo i riflettori sono puntati sui cantanti in gara, non solo per le loro canzoni, ma anche, come sempre, per i loro look. A dirigere i 30 artisti e gli altrettanti ospiti sul palco per la serata delle cover l'amatissimo Amadeus e la sua co-conduttrice Lorella Cuccarini, che ha promesso di far ballare tutti con un'esibizione di "La notte vola". Nel corso di queste prime tre serate gli artisti hanno saputo regalarci non molte gioie, il total black ha avuto la meglio, le speranze sono quindi riposte tutte negli ospiti.

Sanremo 2024, la diretta della serata duetti