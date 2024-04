Ermal Meta diventa papà, il tenero messaggio social: «Ti aspettiamo, portaci l'estate»

di Cristina Siciliano

Ermal Meta presto papà. Il cantante lo ha annuncio con un post Instagram pubblicando la foto di un mini maglione bianco e un messaggio rivolto alla piccola in arrivo. Il nome scelto per la prima figlia di Ermal Meta e della sua compagna Chiara Surdà sarà Fortuna. «Questo sarà il tuo primo maglioncino - ha scritto Ermal Meta nella dedica social -. Noi ti aspettiamo. Tu non avere fretta, ma non tardare troppo che ormai non possiamo fare a meno di te. Ti aspettiamo piccola Fortuna, portaci l’estate». Teneramente, il cantante ha concluso con: «La tua mamma e il tuo papà».

Per Ermal Meta è un periodo di soddisfazioni e felicità.

Chi è Chiara Surdà

Chiara Sturdà, 34 anni, di Milano. Lontana dal mondo della musica, Chiara ricopre il ruolo di agente di marketing per una società di consulenza per calciatori e calciatrici. La compagna di Ermal Meta è anche una commentatrice sportiva e proprio ultimamente si sta interessando al giornalismo sportivo. La coppia si è mostrata in pubblico dopo il lockdown, nel 2020.

