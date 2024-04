Lorella Cuccarini, le parole sui figli e la carriera: «Sono stupiti dal fatto che abbia un pubblico così vasto»

di Cristina Siciliano

Lorella Cuccarini, sempre sorridente e solare, è stata ospite nella puntata di lunedì 22 aprile a È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici. La coach di canto di Amici ha approfittato dell'invito della conduttrice per promuovere la campagna di "Trenta ore per la vita". Con Clerici, Cuccarini ha ripercorso «Trent'anni anni di impegno» con l'associazione di cui il marito Silvio Testi, pseudonimo di Silvio Capitta, è responsabile della comunicazione. Anni che sono coincisi con alcuni momenti importanti della sua vita privata. «Mi racconti in tre istantanee la sintesi di questi trent'anni?» ha chiesto Clerici.

Antonella Clerici ospita Lorella Cuccarini

«Sicuramente la partenza, quando si sono accese le telecamere», è stata la risposta della coach di Amici che ha ricordato quanto il pubblico da casa sia sempre stato determinante per la riuscita del progetto di Trenta ore per la vita. «Un'altra istantanea è quella dei miei allattamenti tra una pausa e l'altra» ha aggiunto ancora la mamma di quattro figli: «A Trenta ore per la vita c'è sempre stato un figlio, ricordo Giovanni che era nato qualche giorno prima di una delle edizioni».

Chi è Silvio Testi

Cuccarini è sposata con il produttore televisivo Silvio Testi, 70 anni, con il quale ha quattro figli: Sara, 29 anni, Giovanni, 28 anni ed i gemelli Chiara e Giorgio, 23 anni. Negli anni Ottanta, Silvio Testi ha collaborato con il programma Fantastico, dove ha collaborato con Pippo Baudo, Beppe Grillo e la stessa Cuccarini. La loro relazione è iniziata un anno dopo ma solo dopo due mesi di frequentazione la coppia ha deciso di sposarsi.

