Amici, le anticipazioni: dopo Dustin un altro allievo accede al Serale

Mercoledì 7 febbraio è stata registrata una nuova puntata di Amici che andrà in onda l'11 febbraio su Canale 5. Stando alle prime anticipazioni nessun allievo è stato costretto a lasciare la scuola del talent condotto da Maria De Filippi. E naturalmente, si è portata a termine la consuetà sfida di canto e di ballo ma stando alle prime anticipazioni, un'altra allieva ha avuto accesso al serale. Si tratta di Gaia, la ballerina che appartiene alla squadra di Raimondo Todaro che non era presente in studio a causa di un dolore al ginocchio ma è stata chiamata dalla casetta da Todaro che le ha assegnato la maglia del serale.

Cosa è successo

I giudici nella nuova puntata di Amici sono stati Beppe Vessicchio e J-Ax e Daniel Ezralow. A svelare le prime anticipazioni di Amici è stato SuperGuidaTv.

