Amici, Ayle vuole lasciare la scuola. Anna Pettinelli: «Tira fuori gli attributi»

Ayle durante l'ultima puntata di Amici ha avuto alcune difficoltà nel cantare il brano che aveva preparato durante la settimana. Nella classifica il cantante è arrivato al penultimo posto e questo ha scatenato una crisi in lui tant'è che ha lasciato lo studio per andare in sala relax. Ayle, dopo la puntata, ha voluto incontrare la sua coach Anna Pettinelli per informarla sulla volontà di voler abbandonare il talent condotto da Maria De Filippi. «Ho preso una scelta definitiva», ha sottolineato l'allievo. Di conseguenza, Anna Pettinelli ha cercato di convincere Ayle a rimanere nella scuola.

Le parole di Anna Pettinelli

«Io sono qui per dirti che ti devi calmare - ha sottolineato Anna Pettinelli a Ayle -. Tu pensi che uscendo fuori stai meglio e pensi che sono tutte rose e fiori ma ti rendi conto in che scuola ti trovi o no? Tu vuoi andare a fare a botte con il mondo ed è normale che lo farai perché la competizione qui dentro può essere una classifica mentre fuori è il lavoro, la musica e tutto il resto.

La coach di canto ha aggiunto: «Questa è l'incertezza travestita da sicurezza. Perché non tiri fuori gli attributi e dici "io sono questo, arrivo ultimo e chi se ne frega". La tua musica non sarà sentita da milioni di persone se vai via. Tu riduci tutto alla classifica. Tutto il tuo lavoro, impegno, la gente che ti segue. Ti interessano solo i numeri. Stai gettando la spugna e stai facendo una stron*ata. Sai chi arriva alla fine? Chi ha fame di arrivare. Tu non hai capito chi sei musicalmente. Non sei tutti. La tua musica e il tuo timbro è per pochi».

Dopo il confronto con la sua coach, Ayle ha deciso di rimanere nella scuola di Amici.

