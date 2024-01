Amici, i professori sbottano contro gli allievi: «Irrispettosi, maleducati e arroganti». E arriva un nuovo provvedimento

di Cristina Siciliano

Nuovo provvedimento disciplinare per gli allievi di Amici. Durante il daytime di ieri, tutti gli allievi sono stati convocati in studio da Rudy Zerbi a causa di un video in cui Mida accusava il professore di non prendere giusti provvedimenti per Holden (che non pulisce in casa). Da quel momento è nata una vera e propria discussione tra i cantanti e i ballerini del talent. Alcuni giorni dopo la discussione, il coach di canto ha nuovamente convocato tutti per parlare del problema delle pulizie e ha chiesto alla produzione di fare i nomi di coloro che non si dedicano alle faccende domestiche. Di conseguenza, la produzione ha rivelato che solo cinque allievi fanno il loro dovere in casetta: Gaia, Martina, Nicholas, Sarah e Simone.

Cosa è successo

«Siete irrispettosi, maleducati e arroganti», ha sottolineato la docente di danza Alessandra Celentano. «Sono quattro mesi che continuiamo a dire le stesse cose e continuate a vivere in un modo incivile.

Il provvedimento che hanno votato i coach della scuola di Amici è stato quello di togliere agli allievi il cellulare per una settimana visto che è una cosa che soffrono molto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Gennaio 2024, 19:43

