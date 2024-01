Amici, lite tra Alessandra Celentano e Nicholas: «Non puoi ballare niente in modo decente»

di Cristina Siciliano

Amici, l'ennesimo compito per Nicholas Borgogni. La maestra Alessandra Celentano ha nuovamente espresso i suoi dubbi sulle doti dell'allievo di Raimondo Todaro. La coach di danza ha sottolineato di non essere soddisfatta del percorso di Nicholas all'interno della scuola di Amici ed ha spiegato che chi mira a diventare un bravo ballerino «non deve accontentarsi di lavorare in televisione». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Il compito di Alessandra Celentano

«Nicholas ti assegno un compito difficile - ha scritto nella lettera la maestra Celentano -. Una mia coreografia con tecnica e non con tante prese stratosferiche, ma tanto utile per te che non hai tecnica per niente. E sei anche ostacolato da un fisico non predisposto a livello di doti. Se non hai le vere basi, se non provi sulle ttue gambe cosa significa danzare veramente non puoi capire la differenza e non puoi ballare in modo decente. I tuoi progressi non bastano perché io possa considerarti ad oggi un ballerino. E le mie critiche ci saranno sempre finché non vedò qualche spiraglio. Il problema è che sappiamo che ci vuole tempo e qui di tempo ce n'è poco».

«Penso che la tua mira sia lavorare in televisione ma accontentarsi non sarà mai un consiglio che arriverà da parte mia - ha continuato la maestra -.

La risposta di Nicholas

«Che cosa devo fare io? Che io non sia un ballerino è un suo pensiero - ha risposto Nicholas -. Cosa posso fare in più? Io più di spaccarmi il cu*o in sala non posso fare. Questo è un problema suo. E mi dispiace di non poterlo risolvere in qualche modo perché io in questo caso sono impotente. Non posso farle cambiare idea. Se io pensassi di essere un ballerino me ne sarei andato il primo giorno. Il fatto che sono ancora qui è perché io credo tanto in me. Io lo so che farò questo lavoro e non c'è nulla che mi può fermare. Devo fare questo e sono grato di questa cosa. Sì, ci lamentiamo ogni giorno dei compiti e delle cose da fare ma in realtà stiamo facendo una cosa che ci piace da morire».

L'allievo ha aggiunto: «Per me ballare è una cosa incredibile e per un ballerino non è solo tecnica. E quando lei dice che non sono un ballerino è perché forse la sua danza è basata su linee, tenacia, piedi e tutto quello che paice a lei. La mia idea di danza è un'altra roba. Per me la danza è una cosa che mi deve arrivare».

