Amici, Mew e Matthew lasciano la scuola di Maria de Filippi. Arriva l'annuncio ufficiale del programma: «Motivi personali»

di Cristina Siciliano

Una notizia inaspettata quella che riguarda l'uscita dal talent di Mew e Matthew. La produzione hha dato l'annuncio durante la puntata del daytime. «Per motivi personali Matthew e Mew hanno deciso di lasciare Amici». Sono queste le parole che sono state scritte dopo il blocco dedicato all'Oreo Challenge. A poche settimane dall'inizio del serale i due cantanti hanno deciso insieme di lasciare la scuola.

Matthew e Mew

Non è stata lasciata alcuna comunicazione ufficiale in merito alla motivazione dell'uscita dal talent di Mew e Matthew. Poche ore prima che arrivasse l'annuncio sui social hanno iniziato a girare alcune foto dei due cantanti che sono stati avvistati in stazione a Roma mentre prendevano un taxi. Da quella notizia è partito il tam tam sui social e molti utenti hanno iniziato a fare diverse ipotesi.

Tuttavia, le immagini risalgono a questa mattina poco prima dell'abbandono al programma.

Ma quale sarà la vera motivazione?

Non ci resta che aspettare per eventuali aggiornamenti in merito.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 18:57

