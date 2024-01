Amici, lo sfogo di Cricca sui social allarma i fan: «Ho paura della vita»

di Cristina Siciliano

«Ho tanta paura della vita e del fallimento». Sono queste solo alcune delle parole che Cricca, cantante ed ex allievo di Amici, ha scritto nelle sue Instagram stories. Uno sfogo forte con il quale il cantante ha espresso i brutti pensieri che oscurano la sua mente in questi giorni e si è rivolto ai suoi follower. Il cantante ha annunciato ai fan l’intenzione di prendersi una pausa, dal lavoro e dai social, per riflettere su questo momento complicato della sua vita. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto nel detatglio.

Cricca su Instagram

«Ciao a tutti. Sto andando in Togo, Africa.

L'ex allievo di Amici ha aggiunto: «Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze, Proverò a fare fotoe video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quando torno ve le faccio vedere».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 20:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA