Amici, atteggiamenti romantici tra Sarah e Holden. Sono una coppia? Interviene il cantante: «Ecco come stanno le cose»

di Cristina Siciliano

Una delle ship più discusse della nuova edizione di Amici è quella composta da Holden e Sarah Toscano. Sono settimane infatti in cui i fan del programma hanno notato alcuni atteggiamenti che hanno fatto pensare alla nascita di una nuova love story all'interno della scuola del talent condotto da Maria De Filippi. Tuttavia, nelle ultime ore, a fare chiarezza in merito a tale situazione è stato proprio il cantante.

Le parole di Holden

A spiegare come stanno esattamente le cose ci ha pensato Holden che in un gruppo Instagram, nel quale si diletta a chiacchierare con i suoi follower, ha smentito il rumor. «Raga comunque possiamo sfatare il pettegolezzo su Sarah». Fino a pochi giorni fa, infatti, la Sarah ha messo “like” e ripostato alcuni TikTok in cui appare insieme ad Holden, facendo crescere i sospetti dei fan.

Non è chiaro il motivo per il quale Sarah abbia interagito con i video romantici social dei due ma stando alle parole del cantante è ormai evidente che tra i due non ci sia alcun flirt.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA