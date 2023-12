Amici, Anna Pettinelli sbotta con Ayle che viola il regolamento: «Delle tue scuse non ci faccio niente»

di Cristina Siciliano

Nuovo daytime di Amici e nuovi problemi. A prendersi la scena in negativo sono stati Mida, Ayle e Holden. Il motivo? Troppa disattenzione durante le lezioni e per questo gli allievi saranno puniti con un provvedimento molto serio. Tutti e tre non potranno usufruire di ben cinque lezioni di canto durante la settimana. Quest’ultime saranno quindi elargite agli altri allievi della scuola. A tale proposito Anna Pettinelli ha voluto incontrare Ayle e ha affermato di dover pensare al da farsi e valutare una possibile eliminazione dell'allievo dalla scuola di Amici.

Le parole di Anna Pettinelli

«Non so veramente che cosa fare. In questa scuola ci sono delle regole e tu le disattendi tutte - ha sottolineato Anna Pettinelli -. Ne hai fatta un'altra. Non mi devi chiedere scusa, basta sono stufa. Ogni giorno c'è un provvedimenti. Ma pensi che noi siamo cretini? Mi sento ormai presa per il cu*o e questa credimi è una cosa che non sopporto. Io cosa devo fare con te? Ti dovrei buttare fuori dalla scuola? Mi girano le pa**e che per me potresti fare le valige e andartene. Delle tue scuse adesso non ci faccio niente».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 20:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA