Eleonora Giorgi furiosa con Elodie: «Mi ha umiliata». Cosa è successo dopo l'intervista di Gino Paoli

di Cristina Siciliano

Eleonora Giorgi senza filtri. Ospite a Pomeriggio 5, l'attrice ha puntato il dito contro Elodie. Il motivo? Elonora Giorgi ha parlato della replica di Elodie a Gino Paoli, che ha attaccato le cantanti che mostrano il proprio corpo durante le proprie esibizioni. A tale proposito, l'attrice ha spiegato che spesso anche lei trova le performance della cantante "poco ideonee". «Io la trovo volgare - ha sottolineato Eleonora Giorgi a Pomeriggio 5-. Mi ha umiliata addirittura vederla dimenarsi senza vestiti non so dove in televisione».

Le parole di Eleonora Giorgi

«Elodie è una grande artista, una brava cantante, una donna importante e bella - ha sottolineato Eleonora Giorgi -. Però è così antico far finta che mostrare una gamba sia come mostrare altro.

Le parole di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli invece, presente in studio di Pomeriggio 5, ha spiegato di avere un parere del tutto diverso rispetto a quello che ha espresso Eleonora Giorgi tant'è che ha difeso Elodie. «Ricordiamoci che il corpo per un’artista che balla e canta è comunque una forma di espressione - ha sottolineato Anna Pettinelli -. Adesso per uno spacco si fa la polemica. Però vi ricordate l’ombelico di Raffaella Carrà? Sì, erano altri tempi, ma anche lei usava il suo corpo, il modo di ancheggiare e ballare. Nessuno ha mai pensato male».

La coach di Amici ha aggiunto: «E adesso dobbiamo attaccare una ragazza che è un’artista, che balla e canta bene, ha talento e riempie gli stadi e dire che è discinta? Io poi non la trovo mai volgare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Dicembre 2023, 14:30

