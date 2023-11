Elodie, imprevisto al concerto: le extension volano via durante il ballo. La sua reazione ripresa da un fan VIDEO

di Cristina Siciliano

Elodie è ritornata sul palco. La cantante lo aveva promesso che questa volta sarebbe stato diverso. Un tour di concerti che ha preso il via nel weekend del 17 e 18 novembre al Palapartenope di Napoli e la vedrà impegnata nei prossimi mesi del 2024 in diverse città d'Italia, da Milano a Roma a Firenze. Tuttavia, proprio nella seconda tappa del tour, la cantante ha dimostrato ai suoi fan che gli imprevisti possono accadere a tutti, anche agli artisti. Ma a sorprendere i fan è stata proprio la reazione di Elodie durante un vorticoso momento di danza. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La reazione di Elodie

Elodie è impeccabile, durante il concerto si è spostata sul main stage circondata da 11 ballerini che non l'hanno mai sola, e ha ballato sul secondo palco che arriva fino al centro del parterre di un palazzetto completamente sold out.

I video social mostrano l'episodio chiaro e tondo: la ciocca di extension di Elodie è volata dai capelli, finendo per terra. La reazione di Elodie? Autentica. La cantante non si è fatta prendere dal panico ma ha sorriso e con eleganza ha proseguito come se nulla fosse successo toccandosi la coda con disinvoltura.

