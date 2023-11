Jovanotti: «Non riesco a camminare senza stampelle». Il cantante allarma i fan, come sta dopo l'incidente in bici

di Cristina Siciliano

Lorenzo Jovanotti è ancora alle prese con la fisioterapia, dopo l'incidente in bici avuto ormai quattro mesi fa a Santo Domingo. Il cantante ha subito la frattura di femore e clavicola ed è dovuto rimanere lì per qualche tempo a causa dei rischi per la salute.

Ad agosto Jova è tornato in Italia per seguire la terapia al centro di fisioterapia a Forlì e nelle ultime ore è tornato a parlare dell'accaduto. «Sono passati quattro mesi dal botto», ha sottolineato il cantante in un video sul suo profilo Facebook. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Jovanotti: «Ho la gamba più corta di 1 centimetro dopo l'incidente in bici, i medici hanno dimenticato di allinearmi il femore»

Pubblicato da Lorenzo Jovanotti Cherubini su Mercoledì 15 novembre 2023

Le parole di Jovanotti

«Oggi sono quattro mesi ragazzi - ha spiegato Jovanotti -.

Il cantante ha aggiunto: «Adesso non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici. Tra un po' dovrò operarmi per togliermi la placca alla clavicola perché si sta staccando. Ma va bene, andiamo avanti un giorno alla volta. Ho fatto un gran bel casino, chi se lo aspettava».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Novembre 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA