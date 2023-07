Jovanotti, frattura a clavicola e femore dopo l'incidente in bicicletta. «Ci vorrà un pò di tempo»

di Redazione Web

Prima diretta dopo l'incidente. Jovanotti ha postato su Facebook un video selfie in cui racconta ai numerosi fan l'incidente in bicicletta di cui è stato vittima qualche giorno fa a Santo Domingo. Lorenzo, dopo l'incidente ha riportato una frattura scomposta della clavicola e una frattura del femore in tre punti, ma racconta di essere fiducioso sulla possibilità di tornare sul palco tra cinque mesi. Se così non fosse, rimanderà il Jova Beach previsto per la prossima estate.

L'incidente

«Ci vorrà un pò di tempo, ci vorrà qualche mese, facciamo cinque, per recuperare le funzioni al 100 per 100 - dice nel video -.

Come back

Il cantautore, inoltre, parla pure del suo rientro in Italia. Spiega su Tik Tok chenon sarà facile: «Ci sono rischi di trombosi. Quindi prima di prendere un aereo c'è bisogno di un pò di tempo per ristabilire la circolazione del sangue».

