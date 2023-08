Jovanotti è tornato in Italia dopo l'incidente in bici: da Santo Domingo a Forlì. «Un giorno alla volta fino al palco»

di Redazione Web

Nel mese di luglio, mentre si trovava in vacanza a Santo Domingo, Jovanotti ha avuto un brutto incidente in bicicletta, che lo ha costretto a un'operazione al femore. Ciononostante, nelle ultime ore, il cantante ha scelto l'areoporto Ridolfi di Forlì per rientrare in Italia post incidente ed è atterranto intorno alle 10.30 di questa mattina a bordo di un Falcon 2000. Poi, il cantante ha proseguito il suo viaggio privato che l'ha prelevato nello scalo forlivese. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Jovanotti, frattura a clavicola e femore dopo l'incidente in bicicletta. «Ci vorrà un po' di tempo»

Mara Venier va a trovare Jovanotti a Santo Domingo dopo l'incidente: «Daje Lorenzo»

@lorenzojova si torna verso casa, ho l’ok del chirurgo, la mia Fra con me s la riabilitazione che mi aspetta…avanti un giorno alla volta fino al palco ❤️💪🚴🪗🌺🌎⚓️🏋️‍♀️🏄‍♀️ ♬ suono originale - Lorenzo Jovanotti

Jovanotti su TikTok

Jovanotti ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok dove si mostra sulla sedia a rotelle in aereoporto sorridente e felice per il suo rientro in Italia. «Si torna verso casa, ho l’ok del chirurgo, la mia Fra è con me e sa la riabilitazione che mi aspetta. Avanti un giorno alla volta fino al palco», ha scritto il cantante a corredo del video che ha pubblicato sul suo profilo TikTok. Ad attenderlo un mezzo privato con il quale ha proseguito il viaggio verso casa.

«Sei fortissimo, ti aspettiamo», è il commento della maggior parte dei fan di Jovanotti.

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 19:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA