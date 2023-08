Mara Venier va a trovare Jovanotti a Santo Domingo dopo l'incidente: «Daje Lorenzo»

di Redazione web

Sulla sedia a rotelle, ma con un sorriso smagliante: così si mostra il cantante Jovanotti dopo il brutto incidente in bici delle scorse settimane nella Repubblica Domenicana. In uno scatto, alla sua destra, la conduttrice Mara Venier, abbracciata dall'artista, altrettanto sorridente.

La dedica della padrona di casa del salotto di Domenica In su Instagram fa emozionare i fan.

Mara Venier, il look da mare sorprende tutti. Il marito: «Ciao zia, sei bellissima»

Jovanotti, come sta dopo l'incidente e l'operazione? Il cantante in sedia a rotelle: «Non posso tornare in Italia, rischio di trombosi»

Mara Venier e Jovanotti

La conduttrice di 'Domenica In' sta trascorrendo le vacanze in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha una casa. In una foto che ha postato sui social è apparsa abbracciata al cantautore che è seduto in carrozzella per i postumi dell'operazione subita al femore dopo il grave incidente in bicicletta avvenuto proprio nel paese caraibico dove era in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici.

L'incidente di Jovanotti

A raccontare l'incidente è stato proprio Jovanotti sui social: durante uno dei suoi abituali giri in bici ha preso un dosso non segnalato che lo ha sbalzato per aria.

Clavicola e fermore sottoposti a intervento chirurgico per l'applicazione di placche di metallo. Attualmente in convalescenza, l'artista è stato raggiunto da Mara, cha ha scritto su Ig: «Dajeeeee grande Lorenzo».

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Agosto 2023, 14:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA