Ballando, Teo Mammucari: «Ecco la verità sulla rissa con Antonio Caprarica. Lui poco elegante»

di Cristina Siciliano

Ci sono ancora alcuni strascichi dopo la lite tra Antonio Caprarica e Teo Mammucari a Ballando con le stelle. Nonostante sia stato chiarito che non si è trattato di una rissa, ma di «una lite dai toni accesi», come ha confermato Milly Carlucci, tra i due concorrenti del talent c'è ancora tensione. Tuttavia, nelle ultime ore, il conduttore, interpellato da Alberto Matano a La Vita in Diretta, ha parlato per la prima volta di quanto è accaduto dietro le quinte del talent con Antonio Caprarica.

Le parole di Teo Mammuccari

«Avete sentito quello che io ho detto a Caprarica in diretta a Ballando con le Stelle? Sì, mi riferisco ai commenti su come balla - ha sottolineato Teo Mammuccari -.

Il conduttore ha aggiunto: «Ho detto che balla come un tronco bruciato e che era un cane senza una zampa. E non dite che gli ho mancato di rispetto. Perché io lì non ho toccato la persona. Fino a che uno parla di come un’altra persona balla non c’è niente di male, io posso toccare chiunque dicendo che per me non balla bene. Poi altro discorso è offendere sul personale».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Novembre 2023, 11:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA